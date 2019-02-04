Сумское НПО Григоришина избавилось от представительства в Москве
Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО), контролируемое холдингом "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина, решило закрыть представительство в Москве в связи с отсутствием деятельности.
Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение принял наблюдательный совет НПО 31 января.
Функциями представительства было представление интересов объединения перед предприятиями и организациями РФ.
Рынок РФ некогда занимал до 70% объемов продаж, однако после начала конфликта на востоке Украины и жесткой политики импортозамещения в РФ, он постепенно сократился до минимума.
По информации на сайте Сумского НПО, помимо представительство в РФ оно имеет филиал в Туркменистане и представительство в Киеве. В минувшем году НПО закрыло представительство в Азербайджане.
Летом 2018 года работники предприятия и профсоюзы провели ряд митингов в связи с невыплатой заработной платы, после чего объединение ввело режим оплачиваемых простоев, мотивируя необходимостью проведения переговоров с партнерами, которые из-за обеспокоенности акциями отложили авансовые платежи, потребовав объяснений и подтверждения работоспособности СНПО и новых гарантий.
Напомним, компания экс-гендиректора и одного из акционеров ПАО "Сумское НПО" Владимира Лукьяненко и его партнера Вадима Новинского выиграла арбитражный спор у контролирующего "Сумское НПО" холдинга "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.
Соответствующее решение 5 октября принял Высокий суд Англии и Уэльса. Суд отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража, вынесенное 9 мая прошлого года.
В октябре 2018 года Новинский рассказал, что Григоришин до сих пор должен ему 320 миллионов долларов.
Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.
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