Григоришин досі винен Новинському понад 300 мільйонів доларів

Контролюючий "Сумське НВО" холдингу "Енергетичний стандарт" бізнесмен Костянтин Григоришин досі винен Володимиру Новінському 320 мільйонів доларів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Є компанія, яка володіє акціями Сумського НВО ім. Фрунзе. У цій компанії Костянтин Григоришин був партнером з Володимиром Лук'яненко. У певний момент Лук'яненко поступився нам часткою 50% в своїй структурі, яка володіла акціями Фрунзе. Ми намагалися вести переговори з Григоришиним про те, як ми будемо далі вести спільний бізнес", - розповів Новинський.

"У нас була угода акціонерів. Після того, як ми не домовилися, як вести бізнес, на початку 2014 року ми подали позов до суду на підставі цієї угоди акціонерів. 18 жовтня 2017 року арбітражний суд Лондона, апеляційна інстанція, прийняв рішення про затвердження рішення суду першої інстанції. Воно вступило в законну силу", - додав він.

За його словами, на даний момент ніякого розрахунку немає.

"Ведуться якісь переговори про можливий механізм розрахунку", - додав він.

"Той бізнесмен, який хоче вести легальний бізнес, ніколи не відмовиться від рішення Лондонського суду. Ніколи його не проігнорує і буде його виконувати", - підкреслив Новинський.

Нагадаємо, компанія екс-гендиректора і одного з акціонерів ПАТ "Сумське НВО" Володимира Лук'яненка і його партнера Вадима Новинського виграла арбітражний спір у контролюючого "Сумське НВО" холдингу "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.

Відповідне рішення 5 жовтня ухвалив Високий суд Англії та Уельсу. Суд відмовив адвокатам Григоришина в апеляції на рішення Лондонського комерційного арбітражу, винесене 9 травня минулого року.

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Економічна правда