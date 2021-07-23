Обленерго Григоришина штучно завищують тарифи – регулятор

Вінницяобленерго

Обленерго, пов'язані з групою "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина, за допомогою рішень судів штучно збільшують розмір прогнозованих технологічних витрат електроенергії з метою завищення рівнів відповідних тарифів.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

22 червня Сьомий апеляційний адміністративний суд м. Вінниця за підсумками розгляду скарги регулятора залишив без змін рішення Вінницького окружного адмінсуду від 12 жовтня 2020 року, яким було скасовано постанову НКРЕКП про визначення розміру прогнозованих технологічних витрат електроенергії на 2020 рік для "Вінницяобленерго".

"Фактично суд зобов'язав Комісію збільшити обсяг цих витрат в структурі тарифу на суму близько 50 млн грн, що в кінцевому рахунку повинно бути додатково сплачено споживачами Вінницької області", – підкреслюється в повідомленні.

У НКРЕКП зазначають, що крім "Вінницяобленерго" до подібних спроб перерахувати тарифи на розподіл електроенергії за допомогою рішень судів вдавалися й інші підприємства групи "Енергетичний стандарт".

Так, 26 листопада 2020 року Луганський окружний адмінсуд (м. Сєвєродонецьк) задовольнив позов "Луганського енергетичного об'єднання" до регулятора в аналогічній справі, а 16 березня 2021 року Перший апеляційний адміністративний суд (м. Краматорськ) залишив судове рішення першої інстанції без змін.

Крім того, 10 грудня 2020 року Сумський окружний адмінсуд задовольнив аналогічний позов "Сумиобленерго" до регулятора, а 30 березня Другий апеляційний адміністративний суд (м. Харків) залишив судове рішення першої інстанції без змін.

"НКРЕКП зазначає, що судами невірно встановлені обставини за згаданими справами, неправильно досліджені і оцінені докази, порушені норми матеріального та процесуального права, а резолютивні частини рішень цих судів ідентичні, з однаковими помилками, і у нас немає сумніву, що Верховний Суд їх скасує", – підкреслюється в повідомленні.

Крім того, регулятор вважає, що органи судової влади порушують норми Конституції, втручаючись у виняткову компетенцію НКРЕКП, передбачену законом про регулятора, і беруть на себе повноваження зы встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.

"Створюються небезпечні для галузі прецеденти, коли оператори системи розподілу електроенергії через суди домагаються збільшення тарифів на розподіл, що дозволить їм отримувати надприбутки за рахунок споживачів цілих областей України", – вказує НКРЕКП.

Нагадуємо:

"Вінницяобленерго" входить до "Енергетичного стандарту" Костянтина Григоришина, компанії бізнесмена належить близько 75% акцій.

Ще 25% акцій компанії належить інвесткомпанії ICU Макара Пасенюка і Костянтина Стеценка.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром "Вінницяобленерго" числиться болгарин Максим Марков.

Лондонський арбітраж раніше визнав, що на Маркова оформлені активи, реальним власником яких є Григоришин.

Економічна правда