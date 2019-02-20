Польща почала будувати канал в обхід РФ

Польська влада повідомила про початок будівництва каналу через Віслинську косу, який повинен сполучити Балтійське море з Віслинською затокою.

Про це пише "Польське радіо".

Канал дозволить суднам довжиною до 100 метрів заходити в польський порт Ельблонг, оминаючи територіальні води Росії.

Європейська комісія вкотре звернулася до Польщі з вимогою надати детальної інформації про будівництво каналу через Віслинську косу і наполягає на проведенні термінової зустрічі з представниками польської влади.

Лист Європейської комісії з цього питання надійшов до польського Міністерства морської економіки та внутрішнього судноплавства. Комісія скаржиться, що Польща почала будувати канал нібито без екологічних дозволів.

У листі до Польщі Єврокомісія зазначила, що пропонує перемовини на експертному рівні, аби уникнути звинувачень у політизації. Брюссель зацікавився вирубкою дерев, а також сумнівається, що судноплавний канал, як запевняє польська влада, не матиме значного впливу на охоронні ділянки Natura 2000.

Єврокомісія цікавиться також подробицями будівництва штучного острова у Віслинській затоці. Раніше чиновники з Комісії наголошували, що для Брюсселя – це пріоритетне питання і що вони мають сумніви щодо цілої інвестиції. Їх не переконали роз’яснення з Варшави, надіслані у відповідь у середині січня.

У Єврокомісії звернули увагу на різні обґрунтування для побудови каналу через Віслинську косу. Спочатку Польща пояснювала це соціально-економічними міркуваннями, а потім – гарантіями державної безпеки (у такому разі висновки щодо впливу на довкілля не є необхідними).

Росія заявляє, що рішення польського уряду збудувати канал політичне і загрожує екології та економіці регіону. Голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявляє, що будівництво судноплавного каналу покаже, що "часи, коли росіяни диктували полякам, що їм можна робити на польській території, а що ні, завершилися".

Проект планують завершити до 2022 року.

Європейська правда