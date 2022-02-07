Київ та Варшаву хочуть об’єднати євроколією
Україна та Польща працюють над швидкісним залізничним сполученням між столицями.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури у Facebook.
У відомстві зазначають, що сторони "вже синхронізували дії з реалізації проєкту" і напрацьовують план його втілення. Спільно з Польщею проєкт презентують на рівні Європейського Союзу.
Час у дорозі займатиме до 4 годин, зауважують в Мінінфраструктури.
Зазначається, що серед інших проєктів для інтеграції української транспортної мережі в європейську є нові автобани до західного кордону.
Серед них – будівництво першої концесійної дороги Краківець — Львів — Броди — Рівне, а також масштабне оновлення дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин.
Також йдеться про реконструкцію ділянки Мальховіце — Нижанковичі на українсько-польському кордоні, що не експлуатується з 1995 року, проте є важливою для сполучення двох польських регіонів.
У планах, крім того, модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску. Передусім – ключового пункту в Ягодині.
Нагадуємо:
Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин написав, що з 10 лютого 2022 року буде знято всі обмеження на залізничний транзит до Польщі.
Економічна правда
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