Шемета більше не буде бізнес-омбудсменом в Україні

Бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета не буде продовжувати свій контракт.

Про це FinClub повідомили в офісі бізнес-омбудсмена.

"У травні у Альгірдаса Шемети закінчується термін договору на посаді бізнес-омбудсмена", - заявили в прес-службі.

"Він вважає, що виконав свою місію - створив організацію, яка ефективно допомагає бізнесу боротися з неправомірними діями держорганів. Тому продовжувати контракт він не планує", - додали в офісі.

Нагадаємо, 3 грудня 2014 року Кабінет міністрів утворив раду бізнес-омбудсмена.

У грудні того ж року бізнес-омбудсменом України був призначений Альгірдас Шемета.

Шемета - екс-міністр фінансів в уряді Литви з 1997 по 1999 рік і в 2008-2009 роках. Також він був європейським комісаром з питань бюджету та фінансового планування.