Шемета больше не будет бизнес-омбудсменом в Украине

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не будет продлевать свой контракт.

Об этом FinClub сообщили в офисе бизнес-омбудсмена.

"В мае у Альгирдаса Шеметы истекает срок договора на должности бизнес-омбудсмена", - заявили в пресс-службе.

"Он считает, что выполнил свою миссию – создал организацию, которая эффективно помогает бизнесу бороться с неправомерными действиями госорганов. Поэтому продлевать контракт он не планирует", - добавили в офисе бизнес-омбудсмена.

Напомним, 3 декабря 2014 года Кабинет министров образовал совет бизнес-омбудсмена.

В декабре того же года бизнес-омбудсменом Украины был назначен Альгирдас Шемета.

Шемета - экс-министр финансов в правительстве Литвы с 1997 по 1999 год и в 2008-2009 годах. Также он был европейским комиссаром по бюджету и финансовому планированию.