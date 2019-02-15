Україна поскаржилася у СОТ на заборону Росії щодо транзиту

Україна на засіданні комітету з питань спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі (СОТ) заявила про недотримання РФ своїх зобов'язань щодо свободи транзиту.

Про це повідомляє сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"У рамках засідання Комітету СОТ з питань спрощення процедур торгівлі, яке відбулося 12-13 лютого 2019 року у м. Женева (Швейцарська Конфедерація), українською делегацією було виголошено заяву щодо недотримання Російською Федерацією своїх зобов’язань стосовно свободи транзиту", - йдеться у повідомленні.

Представники української делегації звернули увагу членів комітету на запровадження Російською Федерацією заборони на ввезення на її територію окремих товарів, які переміщуються транзитом через територію України з третіх країн, які є членами СОТ.

"Подібні заходи, на думку української сторони, не узгоджуються з положеннями статей V:6 ГАТТ 1994 та 11.4 Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі та, як наслідок, створюють додаткові перешкоди для транзиту", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, 29 грудня 2018 року прем'єр РФ Дмітрій Медведєв підписав постанову російського уряду, яка ввела заборону на ввезення в Росію "товарів, країною походження або країною відправлення яких є Україна або які переміщуються через територію України".

Заборона набула чинності того ж дня. До переліку заборонених товарів увійшли продукти харчування, консервована сільгосппродукція, промислові товари, електрообладнання, алкоголь тощо.

Європейська правда