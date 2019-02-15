Украина пожаловалась в ВТО на запрет России о транзите

Украина на заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО) заявила о несоблюдении РФ своих обязательств относительно свободы транзита.

Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли.

"В рамках заседания Комитета ВТО по вопросам упрощения процедур торговли, которое состоялось 12-13 февраля 2019 в Женеве (Швейцарская Конфедерация), украинской делегацией было заявлео о несоблюдении Российской Федерацией своих обязательств относительно свободы транзита", - говорится в сообщении.

Представители украинской делегации обратили внимание членов комитета на введение Российской Федерацией запрета на ввоз на ее территорию отдельных товаров, перемещаемых транзитом через территорию Украины из третьих стран, которые являются членами ВТО.

"Подобные меры, по мнению украинской стороны, не согласуются с положениями статей V: 6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные препятствия для транзита", - отметили в министерстве.

Напомним, 29 декабря 2018 премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление российского правительства, которое ввело запрет на ввоз в Россию "товаров, страной происхождения или страной отправления которых является Украина или перемещаемых через территорию Украины".

Запрет вступил в силу в тот же день. В перечень запрещенных товаров вошли продукты питания, консервированная сельхозпродукция, промышленные товары, электрооборудование, алкоголь и тому подобное.

Европейская правда