СОТ дозволила ЄС ввести мита на товари з США на 4 млрд доларів у справі щодо Boeing

Європейський союз отримав право ввести мита на 4 млрд доларів щодо американських товарів через субсидії, надані літакобудівнику Boeing, розширивши суперечку, яка вже призвела до того, що Вашингтон ввів мита на імпорт ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, відповідний дозвіл Світової організації торгівлі загрожує загострити трансатлантичну торговельну напруженість всього за три тижні до президентських виборів в США 3 листопада.

Проте переговорники з обох сторін кажуть, що він також може призвести, нарешті, до обговорення рішення 16-річної юридичної битви.

Як Сполучені Штати, так і ЄС висловили зацікавленість у врегулюванні спору про субсидії, які кожен з них надав своїм відповідним виробникам літаків - Boeing і Airbus, в той же час звинувачуючи іншого у відмові говорити серйозно.

Нинішнє рішення СОТ, відкладене пандемією COVID-19, слідує за минулорічним рішенням цієї організації, що дозволило Вашингтону ввести тарифи на товари ЄС на суму 7,5 мільярда доларів у зв'язку з державною підтримкою Airbus, у якого є майданчики у Британії, Франції, Німеччини та Іспанії.

У сукупності ці дві справи являють собою найбільший в світі корпоративний торговий спір.

Європейська комісія заявила, що хотіла б знайти рішення в переговорах, але готова до введення мит.

ЄС вже склав список американських товарів, на які можуть накласти мита, включаючи літаки, вино, спиртні напої, валізи, трактори, заморожену рибу і продукти від сушеної цибулі до вишень.

Європейська правда