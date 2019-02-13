ІТ-індустрія формує 4% ВВП — Кубів

Частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, через півтора року працівників цієї сфери стане вже 200 тисяч.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду 13 лютого.

"Сьогодні IT-Сектор - це 4% ВВП, 150 тис. працівників, з високою заробітною платою, які формують середній клас. Їх через півтора року стане вже 200 тис.", - сказав він.

"Спільно з Національним банком ми повинні сформувати найкращі передумови для створення фінансових проектів, які створять нові високооплачувані робочі місця", - підкреслив Кубів.

Нагадаємо:

За останні два роки кількість спеціалістів в топ-50 найбільших ІТ-компаній виросла більше ніж на третину — з 43 тис. до 58 тис. Дві компанії перетнули поріг у 6 тисяч спеціалістів. Темпи зростання стали рекордними за останні п’ять років.

Раніше у GlobalLogic спрогнозували зростання IТ-ринку в Україні на 20% за підсумками 2018 року - більш ніж до 4 млрд доларів.

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