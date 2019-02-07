Як у Києві розробляють технології для світової аудіоіндустрії

Вітчизняні програмісти допомагають створювати 70% сучасної музики у світі.

Створені українцями технології були задіяні у створенні музики для таких фільмів як: "Хоббіт", "Дедпул-2", "Гра престолів" та інші.

Українська IT-галузь продовжує розкривати свої секрети. Раніше стало відомо, що в Києві створюють комп'ютерний "зір" для автономних авто. Тепер виявилося, що українські програмісти допомагають створювати 70% сучасної музики у світі.

IT-фахівці українського офісу компанії GlobalLogic виконують половину роботи із створення найбільш передового у світі програмного забезпечення для звукозапису Pro Tools американської компанії Avid.

"Pro Tools — це промисловий стандарт в індустрії, — пояснює музикант і аранжувальник гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч. — Я не бачив і не читав про жодну велику студію у світі, де не використовують Pro Tools".

ЕП побувала в київському офісі GlobalLogic і дізналася, як українцям довірили розробку провідного програмного забезпечення і чому воно кардинально змінює світовий ландшафт музичної та кіноіндустрії.

Що відбувається із світовою креативної індустрією

За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, креативна індустрія генерує 3% світового ВВП. Вона складається з кіноіндустрії та музичної індустрії, кожна з яких має оборот 60-70 млрд дол і з року в рік зростає.

Збільшується кількість знятих повнометражних художніх фільмів. Якщо кілька років тому за рік випускали 7-8 тис стрічок, то у 2018 році їх зняли 12 тис. Зростає й обсяг завантажуваних на стримінгові сервіси музичних треків.

"Щодня на сервісі Spotify з'являється близько 20 тис нових треків. Ці обсяги контенту було складно уявити ще десять років тому", — говорить віце-президент з інжинірингу GlobalLogic Юлія Дубова.

За її словами, досягти такої продуктивності допомагають сучасні технології. "Медіаіндустрія стала одним з найбільших споживачів ІТ-продуктів: за 2017 рік на інновації в медіа було витрачено 60 млрд дол", — відзначає менеджер компанії.

Стан індустрії визначають технологічні гіганти, передусім — американська публічна компанія Avid Technology. Її акції торгуються на біржі NASDAQ, а дохід у 2017 році становив 419 млн дол.

Avid створила для галузі два популярні серед професіоналів продукти: Pro Tools — для роботи з аудіо і Media Composer — для нелінійного відеомонтажу.

Як розробку довірили українцям

Українські інженери співпрацюють з Avid понад десяти років. Зараз вони розробляють для неї всю лінійку програмного забезпечення. Клієнти Avid — голлівудські компанії, телестудії, новинні компанії. За свої технічні продукти Avid отримала два "Оскари", нагороду "Греммі" та 16 "Еммі".

Технології Avid, створені за участю українських інженерів, використовували для запису та аранжування музики у фільмах "Хоббіт", "Світ Юрського періоду", "Дедпул-2", "Людина-мураха та Оса", у серіалі "Гра престолів".

Програмне забезпечення Avid також використовували для запису альбомів групи Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, "Океан Ельзи", "Друга ріка".

За словами Дубової, співпраця з Avid почалося з того, що команда з десяти українських фахівців працювала над плагінами для ПЗ Pro Tools. Програмісти створювали спеціальні ефекти, які можна накладати на звук.

Avid переконалася, що співпраця стала успішною, і вирішила розробляти ПЗ разом з українськими інженерами. В один момент українська команда, яка працювала над усіма продуктами американської компанії, налічувала 350 осіб. Зараз 200 українців виконують 50% усього інжинірингу Avid.

Цікава історія пов'язана з тим, як GlobalLogic збирала команду для роботи з американцями. Це було нетривіальне завдання: для розробки Pro Tools потрібно розбиратися не тільки в технологіях, а і в музиці.

"Програмісти або тестувальники, з якими ми співпрацювали до цього, не могли вирішувати такі завдання, — розповідає Дубова. — Ми намагалися навчити їх музики, але це не спрацювало. Тоді ми пішли іншим шляхом: почали співпрацювати з великою кількістю хлопців з музичної індустрії".

Чи потрібно бути музикантом, щоб розробляти ПЗ для звукозапису? Дмитро Леонов, тестувальник GlobalLogic у проекті Avid. Фото автора

Тепер в українському офісі компанії є програмісти і тестувальники, які раніше були звукорежисерами, грали в групах, співали. Їх шукали, вчили програмувати, тестувати, і за десять років вдалося зібрати команду.

Технології змінюють музичний ландшафт

"Внесок Pro Tools в музичну індустрію складно переоцінити. Неможливі раніше речі стали можливими", — говорить Єліч.

Музикант та аранжувальник гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч Фото GlobalLogic

Для наочності він порівнює фотографію на плівковому та цифровому фотоапаратах. Зняту плівку потрібно було проявляти. Щоб проводити колірну корекцію, треба було розбиратися в хімії, і передбачити кінцевий результат було неможливо. Схожа ситуація спостерігалася і в сфері студійної звукозапису.

"Якщо ти припустився помилки під час запису, потрібно було заново співати якщо не всю пісню, то, наприклад, приспів, — розповідає Єліч. — Монтаж був буквально фізичним: люди брали плівку, розрізали її спеціальними ножами і потім склеювали. Звуковий монтаж тоді був цілим ремеслом".

Розробники Pro Tools з київського офісу GlobalLogic наживо грають трек, який на ноутбуці записує Pro Tools для подальшої обробки. Фото автора

З появою ПЗ для запису звуку монтаж значно спростився. Програма здатна замінити 20-30 інструментів: вона може симулювати їх звучання.

За словами Єліча, розвиток технологій змінив індустрію. Раніше, щоб отримати студію, потрібні були великі інвестиції, а зараз для запису пісні вистачить комп'ютера, ПЗ і мікрофона. Цього достатньо для отримання запису високої якості.

"З появою технологій музиканти стали ледачими. Вже не обов'язково так класно грати і співати, як раніше, бо технології виправлять недоліки. Це той випадок, коли музикант використовує технології як милиці. Якщо ж користуватися технологіями як крилами, то можливостей добитися бажаного стало більше", — підсумовує Єліч.