У Топ-50 ІТ-компаній України оновилася трійка лідерів

Оновилася трійка лідерів рейтингу найбільших українських ІТ-компаній, одразу дві з них перетнули поріг у 6 тисяч спеціалістів.

Про це повідомляє Dou.ua.

За останні два роки кількість спеціалістів в топ-50 найбільших ІТ-компаній виросла більше ніж на третину — з 43 тис. до 58 тис.

З липня 2018 року по січень 2019 року кількість фахівців зросла на 4 731 (11.6 %) в топ-25 та 5 797 (11%) в топ-50 порівняно з першим півріччям 2018-го. Темпи зростання топ-25 стали рекордними за останні п’ять років.

Зростання "великої п’ятірки" за друге півріччя 2018 склало 12% (2 573 фахівці). Усього в топ-5 працює 23 865 спеціалістів, що складає 41% від загальної кількості топ-50.

За 6 місяців 2018 року лідер рейтингу EPAM виріс на 900 спеціалістів і перетнув відмітку у "6 000 фахівців". Усього за минулий рік компанія виросла на 1 100 спеціалістів.

На другому місці — SoftServe, яка стала лідером за зростанням. За останні півроку компанія розпочала співпрацю з 954 спеціалістами. За результатами 2018 року у SoftServe +1 470 спеціалістів, і вона стала другим 6-тисячником рейтингу.

GlobalLogic за друге півріччя виросла на 532 спеціалісти, а всього за рік — майже на 800. За останні півроку компанія в Києві перетнула позначку у 2 000 фахівців, у Львові — 1 000 осіб, у Харкові — впритул наблизилася до цифри в 900 інженерів.

На четвертій сходинці — Luxoft. За минулий рік кількість спеціалістів тут залишилася без змін. Нагадаємо, що в січні DXC Technology купив Luxoft за 2 млрд доларів.

Ciklum замикає п’ятірку лідерів — за 2018 рік компанія виросла на 407 спеціалістів.

За останні півроку вдвічі більше компаній з топ-50 відкрили нові офіси, ніж у січні-липні 2018 року (13 проти 6). Щодо українських локацій — нові офіси з’явилися в Києві, Львові та Рівному. Різноманітніша географія за кордоном — офіси відкривали в Малазі, Берліні, Варшаві, Кракові, Торонто, Турині, Лондоні, Бухаресті, Ейндховені, Шарлотт, Чикаго і навіть в Токіо й Сеулі.

43 компанії з топ-50 мають офіси в Києві. У Львові та Харкові офіси є тільки у 21 та 20 компаній відповідно. Найбільшою компанією Києва є EPAM (понад 2 800 спеціалістів), Харкова — NIX Solutions (1 700), Львова — SoftServe (понад 3 000).

Нагадаємо, раніше у GlobalLogic спрогнозували зростання IТ-ринку в Україні на 20% за підсумками 2018 року - більш ніж до 4 млрд доларів.

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