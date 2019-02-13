ІТ-индустрия формирует 4% ВВП — Кубив

Доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, через полтора года работников этой сферы станет уже 200 тысяч.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства 13 февраля.

"Сегодня IT-cектор - это 4% ВВП, 150 тыс. работников, с высокой заработной платой, которые формируют средний класс. Их через полтора года станет уже 200 тыс.", - сказал он.

"Совместно с Национальным банком мы должны сформировать лучшие предпосылки для создания финансовых проектов, которые создадут новые высокооплачиваемые рабочие места", - подчеркнул Кубив.

Напомним:

За последние два года количество специалистов в топ-50 крупнейших ІТ-компаний выросло более чем на треть - с 43 тыс. до 58 тыс. Две из них пересекли порог в 6000 специалистов. Темпы роста стали рекордными за последние пять лет.

Ранее GlobalLogic спрогнозировала 20% роста IТ-рынка в Украине по итогам 2018 года - более чем до 4 млрд долларов.

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