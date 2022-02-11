Мінус 60% експорту і сотні мільйонів доларів: скільки може втратити Україна через морські "навчання" РФ

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Економічні втрати місячної блокади української портів можуть становити від 25 до 170 мільйонів доларів на день.

Про це в дописі в Facebook та в колонці для Центру транспортних стратегій зазначає доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський

По-перше, наголошує він, українська економіка дуже залежна від міжнародної торгівлі.

По-друге, морські порти України є вкрай важливим транспортним вікном України до світових ринків – більше 60% українського експорту відбувається через морські порти.

Він додає, що сьогодні оціночно до 80% перевалки в портах в натуральному виразі – це експорт.

джерело: Facebook-сторінка Олега Нів'євського

"В нас оцінки економічних втрат місячної блокади портів можуть бути на рівні 25-170 млн дол на день. Якщо вдасться швидко перенаправити торгівлю іншими шляхами, то буде мінімум втрат, якщо ні – буде, звичайно, більше", – підкреслює Нів'євський.

"Чи багато це? Звичайно. За місяць блокади, матимемо вже 0,75-5,1 млрд дол сукупних втрат або 0,48%-3,3% ВВП 2020 року. За 3 місяці блокади оцінка буде, відповідно, 2,25-15,3 млрд дол або 1,45%-9,9% ВВП", – додає експерт.

Передісторія:

Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.

Росія заблокує судноплавство на ділянках, виділених червоним кольором МАПА: ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ УКРАЇНИ

Посольство США назвало економічною війною проти України блокаду РФ під приводом нібито навчань.

Міністерство закордонних справ України висловило офіційну ноту протесту через загрозливі дії Росії в акваторії Чорного та Азовського морів.

Джерела "Української правди" повідомили, що на запланованому засіданні Ради національної безпеки й оборони в п’ятницю 11 лютого розглянуть питання загроз для судноплавства через російську блокаду в морі.

Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.

Міністерство оборони України в грудні повідомляло, що Росія блокувала морські шляхи в Азовському морі через подібні "планові навчання" військового флоту. Тоді росіяни заборони судноплавство в 70% акваторії Азовського моря.

Нагадуємо:

Через блокування Росією ділянок Азовського моря рух торгових суден до українських портів буде повністю заблокований, адже зокрема Росія всуціль перекрила Керченську протоку.

У Чорному морі рух суден буде суттєво обмежено, оскільки будуть заблоковані рекомендовані маршрути для більшості торгових суден. Можливий буде лише в обхід ділянок проведення навчань Росією.

Утім деякі судна через осадку можуть бути обмежені в руху вздовж узбережжя.