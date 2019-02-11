Російський банк спростовує відкриття нових рахунків венесуельськими нафтовиками

У російському "Газпромбанку" спростували інформацію, що венесуельська державна нафтова компанія PDVSA відкрила у банку нові рахунки.

Про це заявив представник організації, передає "ТАСС".

"Будучи однією з найбільших нафтових компаній світу, PDVSA має відкриті рахунки в багатьох великих банках, у тому числі міжнародних.

У рамках взаємодії з декількома російськими компаніями-клієнтами банку в групі ГПБ кілька років тому також були відкриті рахунки PDVSA", - розповів співрозмовник агентства.

Представник "Газпромбанку" підкреслив, що "ніякі нові рахунки не відкривались і не плануються банком до відкриття".

Нагадаємо:



Напередодні агентство Reuters повідомило, що компанія PDVSA розіслала своїм клієнтам повідомлення про те, що виручка від продажів буде повинна нараховуватися на рахунок, який вона відкрила в російському "Газпромбанку".



28 січня США ввели санкції проти нафтового сектора Венесуели з метою заблокувати отримання доходів від продажів нафти адміністрацією президента Венесуели Ніколаса Мадуро.



Умовою продовження роботи компаній є перерахування коштів на рахунки, заблоковані для режиму Мадуро.



Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.



У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.



Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.



ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.



Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.

Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

Українська правда