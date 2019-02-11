В РФ опровергают открытие новых счетов венесуэльскими нефтяниками

В российском "Газпромбанке" опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.

Об этом заявил представитель организации, передает "ТАСС".

"Будучи одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных.

В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA", - рассказал собеседник агентства.

Представитель "Газпромбанка" подчеркнул, что "никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию".

Напомним:

Накануне агентство Reuters сообщило, что компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском "Газпромбанке".

28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.

В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.

В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.

Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.

ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.

Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.

Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

Украинская правда