В "Антонові" розповіли, чого не вистачає для випуску другої "Мрії"

Для завершення роботи над другим Ан-225 "Мрія", який є найбільшим літаком у світі, потрібно 300-400 мільйонів доларів, а також знайти виробника шасі.

Про це розповів конструктор підприємства "Антонов" Микола Калашников, передає Liga.net.

"Цифра з кожним роком змінюється. Не тільки через інфляцію гривні, але і того ж долара. Я не володію всією інформацією, а тільки тієї, яка через мене проходила. Від 300 до 400 (млн доларів), в цьому діапазоні", - сказав він.

За словами конструктора, хвостова частина літака-гіганта готова, але шасі "Антонов" не в змозі зробити самостійно, не можуть його зробити і на заводі Південмаш у Дніпрі.

Директор "Антонова" Михайло Харченко додав, що попит на перевезення специфічних вантажів на світовому ринку не дуже великий, але літак економічно себе виправдовує. Вартість одного польоту, за словами Харченко, становить 1 мільйон доларів. "Мрія" виконує 20-30 польотів на рік.

Ан-225 "Мрія" - найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським Конструкторським бюро імені Антонова в кінці 80-х років минулого століття. У листопаді 2004 року Міжнародна федерація аеронавтики внесла його до Книги рекордів Гіннесса за 240 рекордів.

Нагадаємо, влітку минулого року "Мрія" завершила рекордний за кількістю рейсів проект.