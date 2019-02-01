В "Антонове" рассказали, чего не хватает для выпуска второй "Мрии"

Для завершения работы над вторым Ан-225 "Мрия", самым большим самолетом в мире, нужно 300-400 миллионов долларов, а также найти производителя шасси.

Об этом рассказал конструктор предприятия "Антонов" Николай Калашников, передает Liga.net.

"Цифра с каждым годом меняется. Не только из-за инфляции гривни, но и того же доллара. Я не владею всей информацией, а только той, которая через меня проходила. От 300 до 400 (млн долларов), в этом диапазоне", - сказал он.

По словам конструктора, хвостовая часть самолета-гиганта готова, но шасси "Антонов" не в состоянии сделать самостоятельно, не могут его сделать и на заводе Южмаш в Днепре.

Директор "Антонова" Михаил Харченко добавил, что спрос на перевозки специфических грузов на мировом рынке не очень большой, но самолет экономически себя оправдывает. Стоимость одного полета, по словам Харченко, составляет 1 миллион долларов. "Мрия" выполняет 20-30 полетов в год.

Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет, созданный киевским Конструкторским бюро имени Антонова в конце 80-х годов прошлого века. В ноябре 2004 года Международная федерация аэронавтики внесла его в Книгу рекордов Гиннесса за 240 рекордов.

Напомним, летом минувшего года "Мрия" завершила рекордный по количеству рейсов проект.