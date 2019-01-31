Samsung вперше більш ніж за 2 роки на третину скоротила чистий прибуток

Південнокорейська Samsung Electronics Co., найбільший світовий виробник смартфонів і напівпровідників, у четвертому кварталі скоротила чистий прибуток на 31%.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Зниження показника було відзначено вперше більш ніж за два роки - з осені 2016 року, коли компанія витратила значні кошти на відгук Galaxy Note 7 через випадки їх загоряння. Samsung пояснює слабкі результати минулого кварталу "несприятливими бізнес- і макроекономічними факторами".

Чистий прибуток компанії в жовтні-грудні склав 8,46 трлн вон ($ 7,6 млрд) в порівнянні з 12,26 трлн вон за аналогічний період 2017 року.

Операційний прибуток опустилася до 10,8 трлн вон проти 15,15 трлн вон роком раніше.

Виручка знизилася до 59,27 трлн вон з 65,98 трлн вон.

Аналітики, опитані S & P Global Market Intelligence, в середньому оцінювали чистий прибуток компанії на рівні 8,6 трлн вон при виручці в 59,6 трлн вон.

Ціна акцій компанії за підсумками торгів у Сеулі в четвер опустилася на 0,5%. Капіталізація Samsung з початку поточного року підскочила приблизно на 20% після падіння на 24% за підсумками 2018 року.

Нагадаємо, раніше Samsung показала прототип смартфона, який можна скласти навпіл.

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