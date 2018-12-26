Десять найбільш очікуваних гаджетів і проектів 2019 року

5G, потоковый стриминг видеоигр, электротранспорт и "ужасно" реалистичные видеоигры. Ведущие мировые разработчики не дают потребителям время на освоение имеющиеся гаджетов и сервисов, анонсируя новые.

ЭП изучила публикации ряда ведущих зарубежных изданий, чтобы выбрать десять самых ожидаемых гаджетов и проектов 2019 года.

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Flex

Анонсированный ранее гибкий смартфон от Samsung поступит в продажу в 2019 году. Гаджет получит название Galaxy F и будет иметь два основных экрана. Экран на внешней стороне будет работать как обычный смартфон, но, открыв его, пользователь получит экран как у небольшого планшета.

Телефон будет представлен в марте и поступит в продажу по цене 1 770 долл.

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Google Project Stream

Уже сейчас потоковое вещание доминирует над телевидением и радио. Когда то же самое произойдет с играми — вопрос времени.

Google работает в этом направлении не первый год. В 2017 году компания запустила пилотный проект Project Stream. Ограниченное число игроков с помощью Project Stream отправилось в путешествие по Греции в игре Assassin's Creed Odyssey совершенно бесплатно. В чем суть проекта?

Потоковая передача данных означает, что игроку не нужно покупать дорогостоящее оборудование для компьютера, чтобы на максимальных настройках играть в новейшие видеоигры. Для игры в Assassin's Creed Odyssey через Project Stream в разрешении 1920х1080 пикселей при 60 к/с достаточно устойчивого канала передачи данных со скоростью 25 мегабит в секунду.

Пока тестирование доступно только для жителей США. Полноценный запуск сервиса запланирован на 2019 год.

Microsoft HoloLens-2

Microsoft HoloLens — очки смешанной реальности, которые позволяют взаимодействовать с "голограммами", проецируемыми в поле зрения. Как утверждают в Microsoft, основная целевая аудитория HoloLens — бизнес.

Вторая версия Microsoft HoloLens должна выйти во втором квартале 2019 года. Она будет легче и меньше, чем оригинальная модель. Время ее автономной работы будет гораздо больше, чем у первой HoloLens.

Также новая гарнитура будет намного дешевле: 3 тыс долл. HoloLens-2 получит отдельный процессор, предназначенный для встроенной системы искусственного интеллекта. Оригинальная гарнитура HoloLens была представлена более трех с половиной лет назад.

Источник: theverge.com

Электромобиль Porsche Taycan

Электромобильная революция набирает обороты по всему миру.

Porsche анонсировала старт продаж своего электрокара Taycan в 2019 году. Taycan был разработан с нуля как электромобиль, а не как адаптация существующей платформы. Производство машины начнется не раньше середины 2019 года, а поставки начнутся минимум через год.

Генеральный директор Porsche USA Клаус Зеллмер заявил: "Если все люди, которые оформили предварительный заказ, купят этот электромобиль, все выпущенные модели будут проданы в течение 2019 года".

Изначально фирма планировала ежегодно выпускать 20 тыс электромобилей (седанов Taycan и кроссоверов Mission E Cross Turismo), однако с учетом полученных предварительных заказов эта цифра может увеличиться до 30 тыс.

Аккумуляторы под полом обеспечивают Taycan низкий центр тяжести, а двигатели на каждой оси — полный привод. Мощность варьируется от 402 л. с. до 600 л. с. Система подзарядки на 800 вольт позволяет за 20 минут зарядки получить 400 км пробега, а полная зарядка дает 480 км.

Источник: porsche.com

Смартфоны с алмазным экраном

Первый смартфон с алмазным покрытием экрана выйдет в 2019 году.

Американская Akhan Semiconductor, специализирующаяся на алмазных полупроводниках, разрабатывает технологию, которая сделает дисплеи смартфонов в шесть раз прочнее и в десять раз устойчивее, чем все нынешние аналоги. Уже сейчас разработку тестируют ведущие производители.

Akhan Semiconductor создала нанокристаллическую структуру Mirage Diamond Glass. Она формируется случайным образом, что предотвращает появление глубоких трещин. Такое стекло можно использовано в сочетании с покрытиями Corning Gorilla Glass, чтобы еще лучше защитить экран.

Компания вместе с партнерами тестирует технологию, чтобы убедиться в ее работоспособности и гарантировать корректную работу с сенсорными экранами. Также исследователи заняты уменьшением отражательных свойств покрытия, чтобы избавиться от бликов при использовании устройства под солнцем или в местах с большим количеством источников света.

Источник: akhansemi.com

Видеоигра The Last Of Us Part II

Игра жанра "ужасы выживания" The Last Of Us вышла в 2013 году и сразу получила исключительно восторженные отзывы. На Metacritic она набрала 95 баллов из 100, что означает "всеобщее признание". За год было продано 7 млн копий игры, что принесло ее создателям 500 млн долл.

Судя по трейлеру, вторая часть игры не разочарует фанатов. Спустя пять лет после выхода первой части пользователи будут играть за 19-летнюю Элли, которой в первой части было лишь 14 лет.

Источник: wccftech.com

Смартфоны с поддержкой 5G

В 2019 году начинается эра 5G. Скорость передачи данных в таких беспроводных сетях обещают на уровне 1-2 Гбит/с, что в 10-20 раз быстрее, чем проводной интернет. Эксперты считают, что к 2024 году 20% мобильного трафика будет идти через устройства, поддерживающие 5G.

В связи с этим ведущие производители смартфонов планируют заказать у Qualcomm, компании из США по разработке беспроводных средств коммуникации, модемы, поддерживающие пятое поколение мобильной связи.

Эксперты ожидают, что флагманские смартфоны 2019 года ряда производителей будут поддерживать 5G. Как ожидается, одним из первых такой смартфон представит бренд OnePlus еще до выставки MWC 2019, которая пройдет в Барселоне в феврале.

Источник: tech-news.websawa.com

Первый электромотоцикл Harley-Davidson LiveWire

"На снимках представлен прототип модели, планируемой к серийному запуску в 2019 году. Тогда мотоцикл поступит в продажу", — сообщает Harley-Davidson. Разработчики отмечают, что мотоцикл будет разгоняться до 100 км/ч за четыре секунды и сможет проехать на одном заряде аккумуляторов примерно 80 км.

Для сравнения: электрический мотоцикл Zero SR, который уже продается по цене 16 495 долл, разгоняется до сотни за 3,3 секунды, а гоночная модель Mission R от компании Mission Motorcycles, 29 999 долл, — быстрее трех секунд. Максимальная скорость последнего мотоцикла — 240 км/ч.

Технические характеристики, заявленные для прототипа Harley-Davidson LiveWire, таковы: двигатель — 55 кВт, трехфазный асинхронный, масляное охлаждение, мощность — 74 л. с., тип рамы — литая решетчатая алюминиевая, шины — 17 дюймов задняя и 18 дюймов передняя, вес — 210 кг.

Источник: harley-davidson.com

Ноутбуки с 5G

К концу 2019 года пользователи смогут купить ноутбук, который будет содержать встроенный модем 5G. Во всяком случае, так утверждает компания Intel, которая сотрудничает с Microsoft, Dell, HP и Lenovo.

Модемы для таких ноутбуков разрабатывает Intel. Они будут поддерживать 2G, 3G и 4G, так что проблем с коммуникацией быть не должно. Однако основная цель состоит в поддержке максимальной — гигабитной — скорости.

Операционная система Android 9 — Android Pie

Хотя девятая версия операционной системы будет представлена в 2018 году, многие устройства получат обновления в 2019 году. Кроме того, большая часть смартфонов 2019 года выпуска получит именно эту версию ОС.

Она имеет три главные новшества.

Первое — изменения в безопасности системы. Система полностью отрезает доступ к микрофону, камерам и сенсорам у приложений, которые неактивны в текущий момент. Также Google обеспечит поддержку шифрования для бэкапов со стороны клиента и сетевой рандомизатор MAC-адресов.

Второе — поддержка выемки. iOS изначально был настроен под выемку iPhone X для камеры и сенсоров. Спустя почти год после появления Android-клонов iPhone X разработчики ОС Android внесли в ОС симуляцию выемки, на основе чего можно будет подгонять дизайн приложений под эту моду.

Третье — уведомления. Когда приходит сообщение с картинкой, оно отражается не в виде подписи, а в виде демонстрации содержимого.

Также появится возможность быстро отвечать на сообщения через систему Google Allo. Помимо этого, появятся умные подсказки, которые сейчас работают через программу Google Reply.

Шторка быстрых настроек теперь скроллится не постранично, а вниз. Количество иконок под быстрые настройки увеличилось на три штуки. При включенном автоматическом режиме ночного света под иконкой в быстрых настройках можно увидеть, когда режим будет включен и отключен.