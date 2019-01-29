Порошенко розповів, якою бачить економіку України в найближчі роки

Президент Петро Порошенко озвучив своє бачення соціально-економічної політики України на найближчі роки.

Про це Порошенко заявив під час форуму, присвяченого висуненню на посаду голови держави на другий термін.

За його словами, агропромисловий комплекс, IT, машинобудування, інфраструктура, логістика та туризм є тими секторами економіки, де Україна може зайняти лідируючі позиції в світі.

"Економічна стратегія диктує нам необхідність визначити пріоритети і зробити акцент на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції. Вони стануть точками прориву, які підштовхнуть нас вперед. Вони принесуть кошти для того, щоб забезпечити відчутне підвищення рівня життя людей", - сказав Порошенко.

Він додав, що населення світу зростає щорічно на 80-85 мільйонів осіб і до 2024 року, ймовірно, перевищить 8 мільярдів.

"Тут (у зростанні населення планети - ред) - величезна ніша для України як глобального аграрного лідера. Але повинні розуміти, що справжнє лідерство можливо лише за умови, коли експорт переробленої продукції буде значно перевищувати продаж сировини", - зазначив він.

Глава держави повідомив, що IT-сектор України вже зараз забезпечує майже 4% ВВП і забезпечує роботою близько 150 тис українців.

"Що вкрай важливо - йдеться про робочі місця з високим рівнем доходу. Саме ІТ-сектор може допомогти Україні збільшити частку середнього креативного класу. Це важливо для стабільності, стійкості економіки і країни в цілому", - сказав президент.

"Але, щоб стати справжнім лідером в цьому секторі, мало надавати послуги і сидіти на аутсорсингу, треба переходити до реального внеску у вітчизняну економіку", - підкреслив він.

На думку Порошенка, до України поступово прийде і так звана четверта промислова революція.

"В індустрії повинні зробити ставку на високотехнологічні галузі з високою доданою вартістю. Традиційно в Україні сильними були і є авіабудування і космічна галузь, суднобудування, військово-промисловий комплекс. І кожне робоче місце в цих галузях забезпечує мінімум 10-15 робочих місць в суміжних", - сказав він.

За його словами, перетворення України в транспортно-логістичний хаб Європи потребує модернізації транспортної інфраструктури.

Також Порошенко зазначив, що децентралізація дає можливість приводити в порядок мережу доріг в регіонах та громадах.

"Поліпшення ситуації з дорогами вже позитивно вплинуло на туристичну галузь. Світ тільки зараз відкриває для себе Україну і вже точно ніхто нас не плутає з іншою країною. Чи можемо увійти в десятку найпопулярніших культурно-туристичних напрямків у Європі. Туризм - колосальний ринок для малого і середнього бізнесу", - сказав він.

За словами Порошенка, перераховані стратегічні пріоритети дадуть потужний поштовх економіці України.

"Під них можна залучити мільярди доларів інвестицій. Їх реалізація створить десятки тисяч малих підприємств, сотні тисяч робочих місць з гідною оплатою та точно знизить рівень робочої еміграції українців. Ця формула ... наповнить державний і місцеві бюджети, дасть можливість підвищувати зарплати бюджетникам, пенсії, соціальні виплати", - підкреслив Порошенко.

Економічна правда