Порошенко рассказал, какой видит экономику Украины в ближайшие годы

Президент Петр Порошенко озвучил свое видение социально-экономической политики Украины на ближайшие годы.

Об этом Порошенко заявил во время форума, посвященного выдвижению на должность главы государства на второй срок.

По его словам, агропромышленный комплекс, IT, машиностроение, инфраструктура, логистика и туризм являются теми секторами экономики, где Украина может занять лидирующие позиции в мире.

"Экономическая стратегия диктует нам необходимость определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. Они станут точками прорыва, которые подтолкнут нас вперед. Они принесут средства для того, чтобы обеспечить ощутимое повышение уровня жизни людей", - сказал Порошенко.

Он добавил, что население мира растет ежегодно на 80-85 миллионов человек и к 2024 году, вероятно, превысит 8 миллиардов.

"Здесь (в росте населения планеты - ред) – огромная ниша для Украины как глобального аграрного лидера. Но должны понимать, что настоящее лидерство возможно лишь при условии, когда экспорт переработанной продукции будет значительно превышать продажу сырья", - отметил он.

Глава государства сообщил, что IT-сектор Украины уже сейчас обеспечивает почти 4% ВВП и обеспечивает работой около 150 тыс украинцев.

"Что крайне важно – речь идет о рабочих местах с высоким уровнем дохода. Именно ИТ-сектор может помочь Украине увеличить долю среднего креативного класса. Это важно для стабильности, устойчивости экономики и страны в целом", - сказал президент.

"Но, чтобы стать настоящим лидером в этом секторе, мало оказывать услуги и сидеть на аутсорсинге, надо переходить к реальному вкладу в отечественную экономику", - подчеркнул он.

По мнению Порошенко, в Украину постепенно придет и так называемая четвертая промышленная революция.

"В индустрии должны сделать ставку на высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью. Традиционно в Украине сильными были и есть авиастроение и космическая отрасль, судостроение, военно-промышленный комплекс. И каждое рабочее место в этих отраслях обеспечивает минимум 10-15 рабочих мест в смежных", - сказал он.

По его словам, превращение Украины в транспортно-логистический хаб Европы нуждается в модернизации транспортной инфраструктуры.

Также Порошенко отметил, что децентрализация дает возможность приводить в порядок сеть дорог в регионах и общинах.

"Улучшение ситуации с дорогами уже положительно повлияло на туристическую отрасль. Мир только сейчас открывает для себя Украину и уж точно никто нас не путает с другой страной. Можем войти в десятку самых популярных культурно-туристических направлений в Европе. Туризм - колоссальный рынок для малого и среднего бизнеса", - сказал он.

По словам Порошенко, перечисленные стратегические приоритеты дадут мощный толчок экономике Украины.

"Под них можно привлечь миллиарды долларов инвестиций. Их реализация создаст десятки тысяч малых предприятий, сотни тысяч рабочих мест с достойной оплатой и точно снизит уровень рабочей эмиграции украинцев. Эта формула … наполнит государственный и местные бюджеты, даст возможность повышать зарплаты бюджетникам, пенсии, социальные выплаты", - подчеркнул Порошенко.

Экономическая правда