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Голова ЄЕС передрік Україні нову еру для інвестицій у відновлювальну енергетику

Середа, 23 січня 2019, 19:08

Закон, що вже пройшов перше читання, відкриє нову еру для інвестицій у відновлювальні джерела енергії в Україні.

Про це заявив директор Секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства Янез Копач у Давосі, передає Укрінформ.

"Зараз Енергетичне співтовариство надає Україні допомогу у розробці закону на підтримку поновлювальної енергетики, який буде оснований також цілком на європейському законодавстві та відповідатиме європейським правилам щодо державної підтримки. Цей законопроект, вже пройшов перше читання, і може пройти друге читання наприкінці лютого або у березні поточного року. Цей крок відкриє нову еру для інвестицій у поновлювальні джерела енергії в Україні, а також для охорони довкілля", - сказав Копач.

Він нагадав, що приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства у 2011 році стало вирішальним кроком в її історії, адже засвідчило вибір на користь європейського вектора розвитку країни.

"Ще тоді Україна вирішила рухатися у європейському напрямку, і спроба звернути її з цього шляху завершилася Євромайданом", - наголосив Копач.

Він зазначив, що після подій, які відбулися на Євромайдані, в Україні відчувався "голод до реформ". Секретаріат Енергетичного співтовариства вирішив виявити свою солідарність шляхом допомоги у розробці законопроектів щодо ринку електрики та щодо ринку газу.

Нагадаємо, 2018 рік відзначився швидкими темпами введення нових "зелених" проектів.

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енергетика

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