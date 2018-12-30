За рік темп запуску нових "зелених" потужностей зріс втричі

2018 рік відзначився швидкими темпами введення нових "зелених" проектів.

Про це повідомило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

За рік встановлено понад 800 МВт нових потужностей, що генерують "чисту" електроенергію. Це майже у 3 рази більше, ніж у 2017 році.

Все більше українських міст продовжують освоювати можливості генерації тепла з біомаси.

Один з яскравих цьогорічних проектів – запуск у Кам’янець-Подільському унікальної теплоелектростанції загальною потужністю 45 МВт, яка для виробництва електроенергії та тепла використовує, крім газу, солому, відходи кукурудзи і соняшника, тріску.

Інший показовий приклад – це місто Славутич, де твердопаливна котельня на трісці потужністю 10 МВт дозволяє забезпечити близько 30% міста теплом та гарячою водою.

На відновлювані джерела енергії активно переходять пересічні громадяни.

За останні 4 роки понад 6 тис. українських домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 121 МВт. Майже половину СЕС - близько 3 тис. - встановлено тільки за 9 місяців цього року.

Нагадаємо, загалом в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні, тощо) виробляють до 2% електроенергії, що споживається в країні. Однак вона генерує на ринку 8% всіх коштів, або близько 10 мільярдів гривень на рік.

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