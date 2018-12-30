За рік темп запуску нових "зелених" потужностей зріс втричі
2018 рік відзначився швидкими темпами введення нових "зелених" проектів.
Про це повідомило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
За рік встановлено понад 800 МВт нових потужностей, що генерують "чисту" електроенергію. Це майже у 3 рази більше, ніж у 2017 році.
Все більше українських міст продовжують освоювати можливості генерації тепла з біомаси.
Один з яскравих цьогорічних проектів – запуск у Кам’янець-Подільському унікальної теплоелектростанції загальною потужністю 45 МВт, яка для виробництва електроенергії та тепла використовує, крім газу, солому, відходи кукурудзи і соняшника, тріску.
Інший показовий приклад – це місто Славутич, де твердопаливна котельня на трісці потужністю 10 МВт дозволяє забезпечити близько 30% міста теплом та гарячою водою.
На відновлювані джерела енергії активно переходять пересічні громадяни.
За останні 4 роки понад 6 тис. українських домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 121 МВт. Майже половину СЕС - близько 3 тис. - встановлено тільки за 9 місяців цього року.
Нагадаємо, загалом в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні, тощо) виробляють до 2% електроенергії, що споживається в країні. Однак вона генерує на ринку 8% всіх коштів, або близько 10 мільярдів гривень на рік.
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