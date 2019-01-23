Глава ЕЭС предрек Украине новую эру для инвестиций в возобновляемую энергетику

Закон, который уже прошел первое чтение, откроет новую эру для инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине.

Об этом заявил директор Секретариата Европейского Энергетического сообщества Янез Копач в Давосе, передает Укринформ.

"Сейчас Энергетическое сообщество оказывает Украине помощь в разработке закона в поддержку возобновляемой энергетики, который будет основан также целиком на европейском законодательстве и соответствовать европейским правилам государственной поддержки. Этот законопроект уже прошел первое чтение, и может пройти второе чтение в конце февраля или в марте текущего года. Этот шаг откроет новую эру для инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине, а также для охраны окружающей среды", - сказал Копач.

Он напомнил, что присоединение Украины к Европейскому энергетическому сообществу в 2011 году стало решающим шагом в ее истории, ведь показало выбор в пользу европейского вектора развития страны.

"Еще тогда Украина решила двигаться в европейском направлении, и попытка обратить ее с этого пути завершилась Евромайданом", - подчеркнул Копач.

Он отметил, что после событий, произошедших в ходе Евромайдана, в Украине ощущался "голод к реформам". Секретариат Энергетического сообщества решил проявить свою солидарность путем помощи в разработке законопроектов по рынку электричества и по рынку газа.

Напомним, 2018 год отличился быстрыми темпами ввода новых "зеленых" проектов.

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