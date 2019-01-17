Гройсман назвав пріоритети роботи уряду на 2019 рік

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав пріоритетами роботи Кабінету Міністрів на 2019 рік економічний розвиток, розвиток людського капіталу, безпеку і оборону, заходи з енергонезалежності та посилення боротьби з корупцією.

Про це він сказав під час щорічного дипломатичного заходу – урочистого прийняття керівників дипломатичних представництв, повідомляє Урядовий портал.

"В 2019 році ми забезпечимо в повному обсязі фінансування сектору безпеки та оборони. А це і фінансування підвищених зарплат, і модернізація війська. Будемо інвестувати ресурси в енергоефективність, соціальні програми, монетизацію субсидій, продовження програми "Доступні ліки". З липня запускаємо безкоштовну систему медичних досліджень", - сказав Гройсман.

"Ми продовжимо масштабне будівництво доріг, підтримку АПК - фермерів і сільгоспмашинобудування, продовжимо впровадження нової української школи. Ми визначили пріоритети – економічний розвиток, розвиток людського капіталу, безпека й оборона, енергонезалежність, антикорупційні заходи. Це ті пріоритети, які будуть робити Україну сильною", - запевнив він.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів запроваджує середньострокове бюджетне планування – на 3 роки, а цього року сподівається на 3%-ве зростання економіки.

Українська правда