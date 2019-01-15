Ціна на нафту Brent перевищила 60 доларів
Ціни на нафту еталонних марок прискорили зростання у вівторок на оптимізмі щодо економіки Китаю.
Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".
Вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 19:02 збільшилася на 1,33 долара (2,25%), до 60,32 долара за барель.
Ф'ючерс на WTI на лютий на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на 1,48 долара (2,93%) - до 51,99 долара за барель.
У вівторок влада Китаю заявила про намір розширити масштаби зниження податків, збільшити держвидатки і підтримати фінансування малого та середнього бізнесу в рамках стимулювання економіки. Китай є найбільшим імпортером палива в світі.
Раніше слабкі статдані по зовнішній торгівлі Китаю викликали побоювання ринку з приводу уповільнення зростання ВВП КНР, що посилило падіння нафтових котирувань.
Обидві еталонні марки напередодні подешевшали більш ніж на 2%.
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