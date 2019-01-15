Цена на нефть Brent превысила 60 долларов

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост во вторник на оптимизме в отношении экономики Китая.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 увеличилась на 1,33 доллара (2,25%), до 60,32 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,48 доллара (2,93%) - до 51,99 доллара за баррель.

Во вторник власти Китая заявили о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером топлива в мире.

Ранее слабые статданные по внешней торговле Китая вызвали опасения рынка по поводу замедления роста ВВП КНР, что усилило падение нефтяных котировок.

Обе эталонные марки накануне подешевели более чем на 2%.