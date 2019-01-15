На аукціон вперше виставлять пули кредитів юросіб, що перебувають у заставі НБУ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у лютому 2019 року проведе аукціони з продажу трьох пулів з прав вимог за кредитами юридичних осіб, які перебувають у заставі Національного банку.

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Аукціони відбудуться з 6 до 19 лютого у системі ProZorro.Продажі за голландською моделлю. Вперше до складу цих пулів входять договори, які перебувають у заставі Національного банку України.

До складу 1-го пулу увійшли права вимоги за 62 кредитами, що перебувають на балансі чотирьох банків: ПАТ "КБ "Надра", АТ "Дельта Банк", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "ВіЕйБі Банк". Середня прострочена заборгованість за кредитами – 6 років. Загальна заборгованість за договорами склала 5 989 млн грн. За 59 кредитами тривають судові провадження. Ще 4 кредити перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби.

До складу 2-го пулу увійшли права вимоги за 53 кредитами, що перебувають на балансі трьох банків: ПАТ "Легбанк", АТ "Дельта Банк", ПАТ "КБ "Надра". У заставі НБУ - 27 кредитних договорів. Середня прострочена заборгованість за кредитами – 5 років. Заборгованість за договорами - 2 955 млн грн.

До складу 3-го пулу увійшли права вимоги за 20 кредитами, що перебувають на балансі чотирьох банків: АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "КБ "Актив-Банк", ПАТ "КБ "Надра", ПАТ "ВіЕйБі Банк". Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами.

Аукціони з продажу пулів стартували 3 вересня 2018 року. В основу формування пулів корпоративних кредитів було покладено так званий календарний підхід, коли до складу пулу у хронологічному порядку проведення аукціонів включаються активи, індивідуальний продаж яких не відбувся.