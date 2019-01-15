На аукцион впервые выставят пулы заложенных в НБУ кредитов юрлиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в феврале 2019 проведет аукционы по продаже трех пулов по правам требований по кредитам юридических лиц, находящихся в залоге Национального банка.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Аукционы пройдут с 6 по 19 февраля в системе ProZorro.Продажи по голландской модели. Впервые в состав этих пулов входят договоры, которые находятся в залоге Национального банка Украины.

В состав 1-го пула вошли права требования по 62 кредитам, находящихся на балансе четырех банков: Надра, Дельта Банк, Банк Финансы и Кредит, ВиЭйБи Банк. Средняя просроченная задолженность по кредитам - 6 лет. Общая задолженность по договорам составила 5989 млн грн. За 59 кредитам продолжаются судебные производства. Еще 4 кредита находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

В состав 2-го пула вошли права требования по 53 кредитам, находящихся на балансе трех банков: Легбанк, Дельта Банк, Надра. В залоге НБУ - 27 кредитных договоров. Средняя просроченная задолженность по кредитам - 5 лет. Задолженность по договорам - 2955 млн грн.

В состав 3-го пула вошли права требования по 20 кредитам, находящихся на балансе четырех банков: Финансы и Кредит, Актив-Банк, Надра, ВиЭйБи Банк. Права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с юридическими лицами.

Аукционы по продаже пулов стартовали 3 сентября 2018. В основу формирования пулов корпоративных кредитов был положен так называемый календарный подход, когда в состав пула в хронологическом порядке проведения аукционов включаются активы, индивидуальная продажа которых не состоялась.