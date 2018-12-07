Як правильно вибрати і купити квартиру в новобудові

Що потрібно знати про покупку квартири, з чого почати вибір житла і на що звернути особливо увагу, коли підключити юристів і як безпечно інвестувати в нерухомість, які потрібні документи при купівлі і все про те, як правильно купити квартиру в новобудові в Білорусі підготували спеціалісти Flatfy.by в структурованій і доступно викладеній формі.

Покупка квартири в новобудові – це фактично не покупка, а інвестування в майбутній дім. Воно дозволяє придбати житло за вигідною ціною, порівняно з квартирою в готовому будинку або ж на вторинному ринку нерухомості.

Але будь-яка інвестиція завжди пов’язана з ризиками, з якими ніхто б ні в якому випадку не хотів би зіткнутись. Для цього необхідно бути дуже уважним при виборі як новобудови, так і забудовника.

На що звернути увагу при купівлі квартири в новобудові?

Flatfy разом з юристом зробили коротку і дуже зрозумілу інструкцію про те, як правильно купити квартиру в новобудові. Якщо ви на етапі вибору або вже плануєте купівлю квартири, обов’язково прочитайте цю інструкцію (тут) і поділіться нею з тими, хто також вибирає новобудову.