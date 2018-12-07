Как правильно выбрать и купить квартиру в новостройке

Что нужно знать о покупке квартиры, с чего начать выбор жилья и на что обратить пристальное внимание, когда подключать юристов и как безопасно вложить свои инвестиции, какие нужны документы при покупке и все о том, как купить квартиру в новостройке подготовили специалисты Flatfy.by в очень структурированной и доступно изложенной форме.

Покупка квартиры в новостройке - это фактически не просто покупка, а инвестиция в будущий дом. Она позволяет приобрести жилье по выгодной цене в сравнении с квартирой в готовом доме или же на вторичном рынке.

Но любая инвестиция всегда связана с рисками, с которыми никто ни в коем случае не хотел бы столкнуться. Для этого необходимо быть очень внимательными при выборе как новостройки, так и застройщика.

На что обратить внимание при покупке квартиры в новостройке?

Flatfy вместе с юристом сделали краткую и очень понятную инструкцию о том, как купить квартиру в новостройке (тут). Если вы на этапе выбора или же просто планируете покупку новой квартиры, обязательно изучите этот гайд и поделитесь с теми, кто тоже выбирает новостройку.

Данное руководство написано доступным простому человеку языком. Это значит, что оно понятно каждому, не потребует знания профессиональной терминологии и опыта совершения сделок с недвижимостью.

Поможет безопасно вложить свои сбережения и удачно купить квартиру. Прочтите и убедитесь в этом сами!