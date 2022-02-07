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Лукашенко погрожує Україні зупинкою постачання енергоресурсів

Понеділок, 7 лютого 2022, 13:40
 
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Воолодимиру Соловйову, передає "Коммерсантъ".

"Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали - ред.), з Росією разом і електрику", - заявив Лукашенко.

Торік, за даними консалтингової групи "А-95", на Білорусь та Росію припало 62% всього українського ринку дизпалива.

Також на кінець лютого запланована робота енергосистеми України в ізольованому від РФ та РБ режимі.

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на сході України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського "безголовим" і таким, що "не має стрижня".

Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".

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Білорусь енергетика нафтопродукти Україна електроенергія

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