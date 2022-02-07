Лукашенко погрожує Україні зупинкою постачання енергоресурсів
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.
Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Воолодимиру Соловйову, передає "Коммерсантъ".
"Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали - ред.), з Росією разом і електрику", - заявив Лукашенко.
Торік, за даними консалтингової групи "А-95", на Білорусь та Росію припало 62% всього українського ринку дизпалива.
Також на кінець лютого запланована робота енергосистеми України в ізольованому від РФ та РБ режимі.
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Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".
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