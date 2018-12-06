Основні загрози для світової економіки у 2019 році за версією Bloomberg
Аналітики перерахували основні ризики, які можуть вплинути на зростання світової економіки в 2019 році — за їхньою версією, це будуть торгові війни між країнами, Brexit і стан світових цін на нафту.
Про це йдеться в матеріалі інформаційного агентства Bloomberg.
Серед всіх світових торгових воєн, звертають увагу експерти, найвпливовіша йде між США і Китаєм.
Так, в тому випадку, якщо вихід з ситуації не буде знайдений у найближчі три місяці, Вашингтон пообіцяв підвищити існуючі тарифи в розмірі 10% на широкий перелік китайської продукції до 25%.
Крім цього, ще один ризик для світової економіки в майбутньому році - це Brexit, вихід Великобританії зі складу Європейського союзу.
Як кажуть експерти, якщо Великобританія вийде з Євросоюзу за спрощеним варіантом "жорсткого Brexit", тобто без досягнення будь-яких домовленостей, економіка Великобританії знизиться до 2030 року приблизно на 7% в порівнянні з іншими членами Євросоюзу; при наявності домовленостей ВВП Британії до вказаного року все одно впаде, але на 3%.
Крім цих двох факторів, в Bloomberg називають критичними для світової економіки економічну ситуацію в Італії, стан світових цін на нафту, а також майбутні вибори в ряді великих країн в майбутньому році.
Зокрема, говорячи про нафту, до ключових факторів належать відносини США та Ірану, а також дії країн ОПЕК і угоди держав в рамках угоди ОПЕК+ зі скорочення видобутку нафти.
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