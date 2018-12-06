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Основные угрозы для мировой экономики в 2019 году по версии Bloomberg

Четверг, 6 декабря 2018, 13:13
 

Аналитики перечислили основные риски, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году — по их версии, это будут торговые войны между странами, Brexit и состояние мировых цен на нефть.

Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg.

Среди всех мировых торговых войн, обращают внимание эксперты, самая влиятельная идет между США и Китаем.

Так, в том случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.

Кроме этого, еще один риск для мировой экономики в будущем году - это Brexit, выход Великобритании из состава Европейского союза.

Как говорят эксперты, если Великобритания выйдет из Евросоюза по варианту "жесткого Brexit", т.е. без достижения каких-либо договоренностей, экономика Великобритании снизится к 2030 году примерно на 7% по сравнению с другими членами Евросоюза; при наличии договоренностей ВВП Британии к указанному году все равно упадет, но на 3%.

Кроме этих двух факторов, в Bloomberg называют критическими для мировой экономики экономическую ситуацию в Италии, состояние мировых цен на нефть, а также предстоящие выборы в ряде крупных стран в будущем году.

В частности, говоря о нефти, к ключевым факторам относятся взаимоотношения США и Ирана, а также действия стран ОПЕК и не входящих в организацию государств в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

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Bloomberg финансовый кризис США Brexit нефть

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