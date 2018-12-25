Росія розширила антиукраїнські санкції
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися санкції.
Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.
"Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову", - зазначив Медведєва.
За його словами, "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".
Нагадаємо:
- 1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.
- В РФ опублікували перелік бізнесменів та компаній, проти яких введено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.
- Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи у відповідь на українські санкції.
- У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.
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