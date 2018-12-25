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Росія розширила антиукраїнські санкції

Вівторок, 25 грудня 2018, 14:15
 

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися санкції.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

"Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову", - зазначив Медведєва.

За його словами, "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

Нагадаємо:

  • 1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.
  • В РФ опублікували перелік бізнесменів та компаній, проти яких введено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.
  • Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи у відповідь на українські санкції.
  • У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.
Українська правда

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санкції РФ

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