Росія розширила антиукраїнські санкції

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися санкції.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.