Санкції Росії. Яких українських бізнесменів покарав Путін

В РФ опублікували перелік бізнесменів та компаній, проти яких введено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.

Санкції введені урядом РФ на виконання указу президента "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Так, до списку потрапили:

Андрій Веревський, агрохолдинг "Кернел";

Віталій Антонов, компанія "Галнафтогаз" - мережа АЗС ОККО;

Генадій Боголюбов, група "Приват";

Олександр та Галина Гереги, мережа "Епіцентр"

Філя Жебрівська, "Фармак";

Генадій Буткевич, мережа супермаркетів АТБ;

Олександр та Сергій Буряки, колишні власники "Брокбізнесбанку";

Олексій Вадатурський, агрохолдинг "Нібулон";



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