Новини вихідних: Україна у лідерах за обсягом експорту сільськогосптоварів в ЕС, нові закони вступили в силу

Про експорт. Україна за обсягами експорту в ЄС товарів сільськогосподарського виробництва в період з січня по квітень 2021 року на четвертій позиції.

Про нові закони. Верховна Рада прийняла закони про спрощення приєднання до газових мереж, спрощення COVID-закупівель, страхування сільгосппродукції з держпідтримкою. А також закон, завдяки якому українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет.

Про олово. Ціни на олово зросли до рекордних максимумів у зв'язку з побоюваннями, що нова хвиля захворюваності COVID-19 в Південно-Східній Азії створить дефіцит металу на ринку.

Про нафтопродукти. Експорт продуктів нафтопереробки з України в січні-червні 2021 р збільшився в 1,8 рази - до 203 тис. т, за порівняно з аналогічним періодом 2020 року (115 тис. т).

Про сіру зайнятість. На сьогоднішній день кожен п'ятий українець працює в тіньовому секторі економіки, проте, тіньова зайнятість в даний час має суттєву тенденцію до зменшення.