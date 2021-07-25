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Новини вихідних: Україна у лідерах за обсягом експорту сільськогосптоварів в ЕС, нові закони вступили в силу

Неділя, 25 липня 2021, 18:00

Про експортУкраїна за обсягами експорту в ЄС товарів сільськогосподарського виробництва в період з січня по квітень 2021 року на четвертій позиції. 

Про нові закони. Верховна Рада прийняла закони про спрощення приєднання до газових мереж, спрощення COVID-закупівель, страхування сільгосппродукції з держпідтримкою. А також  закон, завдяки якому українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет.

Про олово. Ціни на олово зросли до рекордних максимумів у зв'язку з побоюваннями, що нова хвиля захворюваності COVID-19 в Південно-Східній Азії створить дефіцит металу на ринку. 

Про нафтопродукти. Експорт продуктів нафтопереробки з України в січні-червні 2021 р збільшився в 1,8 рази - до 203 тис. т, за порівняно з аналогічним періодом 2020 року (115 тис. т). 

Про сіру зайнятість. На сьогоднішній день кожен п'ятий українець працює в тіньовому секторі економіки, проте, тіньова зайнятість в даний час має суттєву тенденцію до зменшення. 

 

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