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Россия расширила антиукраинские санкции

Вторник, 25 декабря 2018, 14:15
 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции.

Во вторник он сообщил в Twitter, что подписал соответствующее постановление.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - отметил Медведвев.

По его словам, "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Напомним:

  • 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
  • В РФ опубликовали перечень бизнесменов и компаний, против которых введены специальные экономические меры, существенно ограничивающие деятельность указанных лиц на территории России.
  • Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на украинские санкции.
  • В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.
Украинская правда

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санкции РФ

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