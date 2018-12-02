Продати Приватбанк одному інвестору буде дуже важко – голова Наглядової ради

Продати Приватбанк повністю приватному інвестору буде дуже важко.

Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив Енгін Акчакоча, голова Наглядової ради Приватбанку.

"Він повинен бути відкритий для різних форм і методів приватизації. Вони можуть включати в себе частковий продаж банку, виведення банку на IPO або поділ його на кілька частин", — каже Акчакоча.

"Судові справи — це тривалі й складні процеси, але на плани держави щодо виходу з капіталу банку вони впливати не повинні", — вважає він.