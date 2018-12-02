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Продати Приватбанк одному інвестору буде дуже важко – голова Наглядової ради

Неділя, 2 грудня 2018, 13:15

Продати Приватбанк повністю приватному інвестору буде дуже важко.

Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив Енгін Акчакоча, голова Наглядової ради Приватбанку.

"Він повинен бути відкритий для різних форм і методів приватизації. Вони можуть включати в себе частковий продаж банку, виведення банку на IPO або поділ його на кілька частин", — каже Акчакоча.

"Судові справи — це тривалі й складні процеси, але на плани держави щодо виходу з капіталу банку вони впливати не повинні", — вважає він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізаціюПриватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

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Приватбанк

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