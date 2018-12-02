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Продать Приватбанк одному инвестору будет очень трудно - глава Набсовета

Воскресенье, 2 декабря 2018, 13:15

Продать Приватбанк полностью частному инвестору будет очень трудно.

Об этом в эксклюзивном интервью для ZN.UA заявил Энгин Акчакоча, глава Наблюдательного совета Приватбанка.

"Он должен быть открыт для различных форм и методов приватизации. Они могут включать в себя частичную продажу банка, вывод банка на IPO или разделение его на несколько частей", - говорит Акчакоча.

"Судебные дела — это длительные и сложные процессы, но на планы государства по выходу из капитала банка они влиять не должны", — считает он.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

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Приватбанк

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