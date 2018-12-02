Продать Приватбанк одному инвестору будет очень трудно - глава Набсовета

Продать Приватбанк полностью частному инвестору будет очень трудно.

Об этом в эксклюзивном интервью для ZN.UA заявил Энгин Акчакоча, глава Наблюдательного совета Приватбанка.

"Он должен быть открыт для различных форм и методов приватизации. Они могут включать в себя частичную продажу банка, вывод банка на IPO или разделение его на несколько частей", - говорит Акчакоча.

"Судебные дела — это длительные и сложные процессы, но на планы государства по выходу из капитала банка они влиять не должны", — считает он.