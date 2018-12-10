У Німеччині закривають останню вугільну шахту

У Німеччині наступного тижня має бути закрита остання вугільна шахта, що ознаменує кінець колись домінуючою галузі.

Про це пише The Times.

Велика коаліція Ангели Меркель цього року проголосила, що покладе кінець державним субсидіям, з яких близько 150 мільярдів євро витратили на підтримку роботи шахт.

Це означає, що комплекс "Проспер-Ханіель" біля міста Боттроп в Рурському регіоні закриється 21 грудня.

Зростання видобутку нафти і газу зробило багато шахт економічно невігидними з часу їхнього розквіту в 1950-х роках: видобуток впав зі 150 мільйонів тонн в 1957 році до 21 мільйона в 2006 році.

Втім, шахта отримає нове життя завдяки планам федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія перетворити її на гігантську батарею, яка зберігає надлишок сонячної та вітрової енергії.

Шахта працюватиме як акумулятор і зможе зберігати енергію на 200 МВт та матиме достатню потужність для живлення понад 400 тисяч будинків.

Нагадаємо, у Німеччині 20 тисяч шахтарів влаштували акцію протесту в місті Берггейм, вимагаючи захисту своїх робочих місць від планів поетапного закриття виробництва електроенергії на вугіллі.

Німеччина все ще отримує близько десятої частини своєї енергії від установок, що спалюють низькоякісний, але більш доступний лігніт, відомий як буре вугілля.

Європейська правда