Армія не отримала вчасно пальне від фірми з пулу "Трейд Коммодіті" через свята

Протягом вересня-жовтня Господарський суд міста Києва у спорі між Міністерством оборони та компанією "Фірма "Фідея" прийняв кілька рішень на користь останньої, якими заборонив військовим стягнути банківські гарантії на суму понад 24,5 мільйони гривень через невчасно доставлене пальне на склади.

Про це йдеться в судових ухвалах повідомляє проект "Марлін".

Зокрема, 9 лютого Міноборони уклало договір з ТОВ "Фірма "Фідея" про постачання дизельного пального вартістю 314,7 млн грн. При цьому банківська гарантія виконання угоди становила 15,73 млн грн або 5% від суми.

6 березня 2018 року Міноборони уклало договір з "Фірма "Фідея" щодо постачання дизельного пального вартістю 47,2 млн грн. Банківська гарантія становила 2,36 млн грн або 5% від суми. Того ж дня Міноборони уклало ще один контракт з "Фідеєю" сумою 110,1 млн грн на постачання арктичного дизельного пального. Банківська гарантія становила 5,5 млн грн або 5% від суми.

За умовами договорів пальне мало бути поставлено залізницею до 30 квітня цього року, але по факту поставлено 2 травня. Міноборони звернулося до ПАТ "Банк Альянс" з вимогою виплатити банківські гарантії у зв'язку з порушенням термінів постачання продукції на 2 дні.

Проте, "Фірма "Фідея" переконала суд, що поставку продукції було здійснено вчасно, оскільки визначений договором строк поставки 30 квітня 2018 року був вихідним днем, а наступний за ним 1 травня 2018 року - святковим та неробочим днем. Відтак перший робочий день - це 2 травня.

Крім того, в одному з актів виконаних робіт, підписаним представниками міністерства, зазначено, що сторони не мають претензій один до одного.

Таким чином, Міноборони не змогло стягнути банківські гарантії на власну користь.

За даними YouControl, "Фірма "Фідея" у 2018 році виграла пальних тендерів у військових на суму понад 928 мільйонів гривень. При цьому фірма зареєстрована лише в березні минулого року зі статутним капіталом у 1 тисячу гривень.

Видання "EnKorr" і "НафтоРинок" пишуть, що "Фідея" входить у пул "Трейд Коммодіті".

"Трейд Коммодіті" протягом 2016-2017 років було також одним з найбільших постачальників пального Міністерству оборони, допоки Національне антикорупційне бюро не розпочало розслідувати розтрату військовими 149 млн гривень при закупівлі пального у даної фірми.

Економічна правда