Армия не получила вовремя топливо от фирмы из пула "Трейд Коммодити" из-за праздников

В течение сентября-октября Хозяйственный суд города Киев в споре между Министерством обороны и компанией "Фирма "Фидея" принял несколько решений в пользу последней, которыми запретил военным взыскать банковские гарантии на сумму более 24,5 миллиона гривен из-за несвоевременно доставленное топливо на склады.

Об этом говорится в судебных постановлениях сообщает проект "Марлин".

В частности, 9 февраля Минобороны заключило договор с ООО "Фирма "Фидея" о поставках дизельного топлива стоимостью 314,7 млн грн. При этом банковская гарантия исполнения сделки составила 15,73 млн грн или 5% от суммы.

6 марта 2018 года Минобороны заключило договор с "Фирма "Фидея" по поставкам дизельного топлива стоимостью 47,2 млн грн. Банковская гарантия составляла 2,36 млн грн или 5% от суммы. В тот же день Минобороны заключило еще один контракт с "Фидеей" на сумму 110,1 млн грн на поставку арктического дизельного топлива. Банковская гарантия составляла 5,5 млн грн или 5% от суммы.

По условиям договоров горючее должно было быть поставлено железной дорогой до 30 апреля этого года, но по факту было поставлено 2 мая. Минобороны обратилось в "Банк Альянс" с требованием выплатить банковские гарантии в связи с нарушением сроков поставки продукции на 2 дня.

Однако, "Фирма "Фидея" убедила суд, что поставка продукции была осуществлена вовремя, поскольку определенный договором срок поставки 30 апреля 2018 года был выходным днем, а следующий за ним 1 мая 2018 года - праздничным и нерабочим днем. Поэтому первый рабочий день - это 2 мая.

Кроме того, в одном из актов выполненных работ, подписанным представителями министерства, указано, что стороны не имеют претензий друг к другу.

Таким образом, Минобороны не смогло взыскать банковские гарантии в свою пользу.

По данным YouControl, "Фирма "Фидея" в 2018 году выиграла горючих тендеров у военных на сумму более 928 млн гривен. При этом фирма зарегистрирована только в марте прошлого года с уставным капиталом в 1 тысячу гривен.

Издания "EnKorr" и "Нефтерынок" пишут, что "Фидея" входит в пул "Трейд Коммодити".

"Трейд Коммодити" в течение 2016-2017 годов было также одним из крупнейших поставщиков горючего Министерству обороны, пока Национальное антикоррупционное бюро не начало расследовать растрату военными 149 млн гривен при закупке горючего у данной фирмы.

Экономическая правда