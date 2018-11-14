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Велика Британія і ЄС погодили текст угоди про Brexit — Reuters

Середа, 14 листопада 2018, 10:00

Текст угоди про вихід Великої Британії з Європейського союзу погоджений обома сторонами.

Про це повідомило джерело в британському уряді, пише Reuters.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що текст був узгоджений на технічному рівніпосадовими особами обох сторін і що міністри уряду Терези Мей зберуться в середу, щоб обговорити умови угоди.

Якщо міністри погодяться з текстом, поданим прем'єр-міністром Терезою Мей, то 24-25 листопада в Брюсселі може пройти саміт, на якому угода щодо Brexit може бути остаточно затвердженою.

Сполучене Королівство залишає ЄС 29 березня, проте угода про вихід має бути досягнута у найближчі тижні для того, щоб до березня її встигли схвалити британський та Європейський парламенти.

Українська правда

Brexit

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