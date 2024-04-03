Спешка и задержки производства на заводе могли стать причиной аварии с дверью самолета Boeing 737 MAX 9 – WSJ

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Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.

Об этом пишет The Wall Street Journal по результатам просмотра заводского производственного журнала SAT и интервью с сотрудниками Boeing.

В частности, в журналах работники концерна 50 раз продлевали расчетное время для завершения работы на поврежденных заклепках вокруг рамы дверной заглушки - эти задержки длились от получаса до суток. Работа завершилась утром 20 сентября 2023 года, после того как накануне поступил запрос на окончательную проверку качества.

Подчеркивается, что сбой в производстве привел к серьезным последствиям - заглушка дверей самолета вылетела во время полета, из-за чего они выпали, а давление в салоне упало. Из-за этого возник риск того, что людей могло вытянуть в воздух.

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WSJ добавляет, что у Boeing были задержки с поставкой самолетов заказчикам - сотрудники отставали с дедлайнами, однако должны были ускоряться, чтобы компания достигала финансовых целей.

Отмечается, что спешка может быть одной из причин инцидентов с самолетами Boeing.

Также журналисты выяснили, что на завод Renton, где построили Boeing 737 MAX 9, у которого отпали двери, поступили фюзеляжи от авиакомпании Spirit с дефектом в задней части, при этом Boeing об этом знал. Чтобы устранить проблему, пришлось проверить и исправить неправильно просверленные отверстия для креплений - это снова вызвало задержки.

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Однако, чтобы не отставать от графиков, Boeing продолжал принимать от Spirit фюзеляжи с дефектами и использовать их в процессе сборки самолетов, сбивая производство с наработанной последовательности - это также могло увеличить риск ошибок.

Федеральное авиационное управление США (FAA), реагируя на эту информацию, раскритиковало то, что концерн отдает предпочтение графикам производства, а не безопасности и качеству.

Также отмечается, что на заводе пытались устранить проблему с дверью в Boeing 737 MAX 9, но конечных записей по этому процессу не было в SAT.

В конце концов самолет прошел окончательную проверку, 31 октября лайнер доставили для авиакомпании Alaska Airlines, а через 11 дней он начал перевозить людей.

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Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Экономическая правда