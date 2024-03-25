Кризис Boeing: глава компании уйдет в отставку, топ-менеджмент претерпит изменения

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Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Об этом сообщает Financial Times.

Келлнера на посту заменит бывший исполнительный директор Qualcomm Стив Молленкопф, который возглавит поиски преемника Калхуна.

"Эти изменения произошли, когда компания борется с последствиями инцидента в январе, когда дверь самолета вылетела во время полета. Аварию расследуют Министерство юстиции США и Федеральное управление авиации США", - объясняет издание.

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В рамках третьего значительного изменения компания Boeing объявила о том, что Стэн Дил, руководитель подразделения коммерческих самолетов, который был в центре недавнего кризиса немедленно уйдет на пенсию. Его заменит главный операционный директор компании Стефани Поуп.

Калхун описал январскую аварию на рейсе Alaska Airlines как "переломный момент" для Boeing. Во внутренней записке для сотрудников он сказал, что компания "должна продолжать реагировать на эту аварию со смирением и полной прозрачностью".

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Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.