Новости 11 апреля: потеря Трипольской ТЭС, Рада одобрила реформу БЭБ в первом чтении

О российском энерготерроре. Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

В результате массированной ракетной атаки россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. Сейчас ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

В "Укрэнерго" предусматривали незначительный дефицит электроэнергии в вечерний пик потребления из-за того, что генерация солнечных электростанций уменьшится.

Кроме того, впоследствии стало известно, что российские оккупанты совершили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, которая питает Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция

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Днем российские войска нанесли авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по ТЭЦ в Сумах.

НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 22:00.

О реформе БЭБ. Верховная Рада на заседании поддержала в первом чтении законопроект №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Давид Арахамия публично взял обязательство доработать законопроект по требованиям МВФ, G7 и бизнеса.

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О помощи Литвы. Литва передаст Украине оборудование для восстановления поврежденной энергоинфраструктуры с Вильнюсской ТЭС и часть оборудования с Игналинской АЭС.

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