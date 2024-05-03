Израиль призывает к санкциям против Турции в ответ на торговую блокаду

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Израиль в ответ на приостановление Турцией торговых связей призвал международное сообщество ввести санкции против Анкары.

Об этом пишет Finencial Times, со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Израиля.

Отмечается, что МИД Израиля будет принимать меры по сокращению турецкого импорта на оккупированные палестинские территории, требовать санкций против Турции на международных форумах за нарушение действующих торговых соглашений.

Кроме того, правительство будет оказывать помощь пострадавшим секторам израильского экспорта и импорта.

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"Эрдоган - диктатор, который мечтает быть султаном, работает на службу ХАМАСу, нарушает соглашения и хочет нанести вред Израилю, но на самом деле вредит палестинцам, которым он делает вид, что помогает", - заявил министр иностранных дел Израиля Израиль Кац.

Он добавил, что Турецкая экономика пострадает гораздо больше, чем израильская, из-за торгового баланса между странами.

Ранее сообщалось, что Турция приостановила торговлю с Израилем из-за его наступления в секторе Газа и "усиления гуманитарной трагедии".

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Экономическая правда.